中国基金：证监会将针对近期部分基金子公司问题开展现场检查

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 近日万家基金子公司资金被挪用再次引起投资者对子公司风险的忧虑，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，近期部分子公司出现违规问题和产品兑付问题，对此证监会已建立“动态监测、风险判断、现场检查、追究责任”的监管体系，并继续开展专项现场检查。
他在新闻例会上指出，证监会已要求相关公司制定完善应急处置方案，积极采取资产保全措施，按规定适时做好信息披露和投资者沟通工作。另外，证监会已于近期组织相关证监局、基金业协会联合对部分基金子公司进行以防范利益输送为重点的专项现场检查。
“基金业协会负责产品备案和风险监测，我会负责对相关问题的风险初步判断，对可能涉及违法违规、损害投资者利益的事件，组织证监局进行现场检查。”张晓军称。
他并称，证监局将根据检查情况，对违法违规机构和个人采取行政监管措施，对情节严重的或者涉嫌犯罪的，将案件移交稽查部门、司法机关处理。
万家共赢是中国证监会批准设立的基金公司子公司，注册资本6,000万元人民币，股东为万家基金管理公司、歌斐资产管理公司、上海承圆投资管理中心（有限合伙）等。目前资产管理规模超过800亿元，在新成立的近60家基金子公司中名列前茅，涵盖债券、定向增发、股票质押融资、信托受益权、地产融资等多种产品类型。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申