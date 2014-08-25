重温稿-台湾货币市场：短率尚平稳，短票成交区间低位稍少

* 周末资金需求较大

* 短票交易区间向右方移动

* 下周月底周资金提供者有优势

* 公债RP利率持稳

记者 高洁如

路透台北8月22日 - 台湾银行间短率周五大致平稳；拆款利率仍持平，但是短票成交区间低位渐少。银行人士表示，临周末票券商的资金需求较大，但银行资金也够，市场大致算得上平稳。

交易员指出，今日有小型银行加入拆出跨月资金，票券商尽管今日缺口不少、甚至今日可能是本提存期缺口最大的一日，但调度资金仍算顺畅。

展望下周，他们表示，由于已到月底最后一周，因此预料资金提供者将较占优势，利率或有微幅走高的可能。

〞都月底了，我也没怎么坚持利率，〞一位票券商交易员说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日0.386%；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日。二周(包含跨月)的利率区间在0.388-0.48%，亦同于上日。

**短票利率区间左方成交略少**

短票方面，票券商表示，昨天与今天是缺口较大的日子，而部分银行持续供给跨月拆款，也搭配短票议价承做，使得短票利率区间逐渐朝向区间右方靠近。

〞现在跨月有资金，会搭配短票一起做，〞一位金融机构交易员说。

票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交同上日，主要在0.59%-0.61%，但0.59%已相当少；特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.63%，金额不多。

集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.598%，较前一日的0.593%走高。票券商指出，这其中有七成以上是票券商与银行承做。

台湾央行周五公布，共发行2,785亿台币存单。与今日存单到期金额2,788亿相较，存单发行余额减3亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为38亿台币，至周日累积超额准备为负1,038亿台币、加计前期1%的超额准备为354亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持稳。资金调度人士表示，今日没有特殊宽松或紧缩因子，市况平平，多以到期续做为主。

对于下周，他们指出，虽然将迈入月底，但预料下半周才会有感觉。不过从近日投信可接受跨月落点安排来看，过关不会有问题。

“投信开始跨月，公司债利率一样，虽然会哎一下，但还是接受。”一证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，由于不是季底，因此没有调高RP利率请客户接受跨月安排。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。