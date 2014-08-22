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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 18:10 BJT

路透基点：Noble Agri正在推进15亿美元融资案，由中粮和来宝担保--TRLPC

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中粮集团和来宝集团合资子公司来宝农业(Noble Agri)正在进行不低于15亿美元的两部分俱乐部贷款。

一消息人士称，这笔有中粮和来宝担保的自行安排的循环贷款，包含一年期和两年期两部分。中粮和来宝按持股比例进行担保。

据消息人士，综合收益在100-130个基点。

银行被邀请参与最低授信为1亿美元。预计他们会在月底前得到内部批准。

今年4月中粮和来宝同意成立合资公司，方式是中粮从来宝集团手中买入所持Noble Agri Ltd的51%股权，全现金交易。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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