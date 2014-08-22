中港股业绩：仪征化纤上半年计提巨额费用，为资产重组计划铺路

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 中国石化 子公司仪征化纤 周五称，为真实反映今年上半年的财务状况和经营状况，对资产减值及加速摊销长期待摊销费用共计提11.6亿元人民币。
此举预料为待公布的重大资产重组计划铺路。该公司此前披露，正在推进的资产重组计划将涉及中国石化集团下属石油工程板块的相关业务和资产。 其股份自6月起停牌。
仪征化纤的公告称，由于本次计提金额占最近一个会计年度经审计净利润的比例超过50%，故需提请股东大会审议。
计入上述计提费用，按国际会计准则，公司于2014年1-6月净亏损扩大至17.5亿元，去年同期净亏损则为4.9亿元，并预计今年首九个月经营业绩仍将出现亏损。
仪征化纤指出，上半年化工化纤市场持续低迷、聚酯行业深度调整，下半年预计境内聚酯业面临的经营形势依然非常严峻，产能过剩的状况仍将持续，行业仍处于低谷期。
于6月末，仪征化纤的总资产88.4亿元，股东应占权益53.1亿元，资产负债率39.9%。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申