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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 18:13 BJT

中港股业绩：仪征化纤上半年计提巨额费用，为资产重组计划铺路

路透香港8月22日 - 中国石化 子公司仪征化纤 周五称，为真实反映今年上半年的财务状况和经营状况，对资产减值及加速摊销长期待摊销费用共计提11.6亿元人民币。

此举预料为待公布的重大资产重组计划铺路。该公司此前披露，正在推进的资产重组计划将涉及中国石化集团下属石油工程板块的相关业务和资产。 其股份自6月起停牌。

仪征化纤的公告称，由于本次计提金额占最近一个会计年度经审计净利润的比例超过50%，故需提请股东大会审议。

计入上述计提费用，按国际会计准则，公司于2014年1-6月净亏损扩大至17.5亿元，去年同期净亏损则为4.9亿元，并预计今年首九个月经营业绩仍将出现亏损。

仪征化纤指出，上半年化工化纤市场持续低迷、聚酯行业深度调整，下半年预计境内聚酯业面临的经营形势依然非常严峻，产能过剩的状况仍将持续，行业仍处于低谷期。

于6月末，仪征化纤的总资产88.4亿元，股东应占权益53.1亿元，资产负债率39.9%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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