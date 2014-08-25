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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 09:29 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.29%，上日加权利率3.3936%

路透上海8月25日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.29%，上日该期限加权平均利率为3.3936%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.2900% 3.4500% 3.3936%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额7,612.98亿元人民币，低于上日的8,667.02亿元；其中，隔夜品种成交5,351.76亿元，上日为5,897.21亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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