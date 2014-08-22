中港个股：中石化销售公司与B2C电商企业1号店签订业务框架协议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 中国石化 旗下中国石化销售有限公司周五称，公司与国内B2C电商企业1号店（yhd.com）签订业务框架合作协定，以降低采购成本及进一步发挥电子商务优势。
根据协定，双方将主要在联合采购、O2O（线上与线下联动）业务、电商平台合作、油品销售等领域积极探索以开展合作。包括对部分商品实施联合采购，降低采购成本；在中石化易捷便利店试点开展电商包裹自提与商品二维码销售等O2O（线上与线下联动）业务。
同时，探索1号店开设专区销售中石化易捷特色商品；探索双方电商平台的合作，开展交叉行销；中国石化将作为油品供应商，为1号店提供优质油品和供应保障。
“通过此次合作，中国石化引入首家电子商务合作伙伴，将充分发挥中国石化3万座实体网路与1号店电商网路销售优势，为顾客购买商品提供最大的便利。”中国石化销售公司的新闻稿称。
此前，中国石化易捷便利店已与大润发、西藏卓玛泉、顺丰快递等企业签约开展合作。
按照加油站数量计算，中国石化销售公司是中国最大、世界第二大成品油供应商。截至2013年底，拥有自营加油（气）站3万多座，拥有约8,000万加油卡持卡客户，国内成品油市场份额超过60%。
今年2月，中国石化加油卡网上营业厅（www.sinopecsales.com）和手机客户端正式推出，此外，中国石化销售公司还运营着易捷网，向消费者提供线上商品销售服务。
1号店于2008年7月正式上线，开创了中国电子商务行业“网上超市”的先河，网站流量最高达每天2,000万人次，在国内B2C综合电商中排名第三，去年实现整体销售额115.4亿元人民币。
1号店拥有丰富的电子商务运营经验、庞大的注册用户及沃尔玛全球采购等资源，截至2014年7月，1号店已拥有超过7,000万的注册用户，并拥有超过1,800万的移动端注册用户。1号店目前可销售商品已达400万种，覆盖食品饮料、生鲜、进口食品、数码手机、美容护理等17个品类。
中国石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。知情消息人士本周初对路透表示，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申