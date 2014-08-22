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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 18:40 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月22日

路透香港8月22日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间18:39时,1港元=0.79        
 362人民币          )                                                               
                                                                                          
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-7.92
 %,低于上交易日收盘的-7.29%.
                                                                                          
   公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                (元)     港元)       价             
 工商银行                                         3.51      5.22      0.85                
 建设银行                                         4.07      5.89      0.87                
 中国银行                                         2.71      3.67      0.93                
 农业银行                                         2.48      3.66      0.85                
 招商银行                                        10.71     15.18      0.89                
 中信银行                                         4.35      5.05      1.09                
 交通银行                                         4.27      5.76      0.93                
 民生银行                                         6.33      7.58      1.05                
 中国人寿                                        15.03     22.80      0.83                
 中国平安                                        42.85     65.75      0.82                
 中国太保                                        20.10     30.45      0.83                
 中信证券                                        12.98     19.08      0.86                
 新华人寿                                        24.46     28.10      1.10                
 海通证券                                         9.88     12.64      0.98                
 华能国际                                         5.85      8.81      0.84                
 大唐发电                                         3.86      4.24      1.15                
 华电国际                                         3.59      5.32      0.85                
 中煤能源                                         4.38      4.73      1.17                
 中国神华                                        15.15     23.25      0.82                
 中国石油                                         7.90     10.88      0.91                
 兖州煤业                                         7.67      6.69      1.44                
 中国石化                                         5.30      7.71      0.87                
 上海石化                                         3.49      2.61      1.68                
 中海油服                                        18.24     19.94      1.15                
 仪征化纤                                         2.78      1.77      1.98                
 中国铝业                                         3.87      3.46      1.41                
 江西铜业                                        13.88     14.42      1.21                
 洛阳钼业                                         7.49      5.49      1.72                
 紫金矿业                                         2.34      2.05      1.44                
 马钢股份                                         1.76      1.74      1.27                
 鞍钢股份                                         3.50      5.63      0.78                
 重庆钢铁                                         2.64      1.79      1.86                
 海螺水泥                                        17.59     28.95      0.77                
 洛阳玻璃                                         7.24      3.80      2.40                
 北人股份                                         6.81      4.23      2.03                
 中联重科                                         4.75      5.04      1.19                
 金隅股份                                         6.51      6.13      1.34                
 中国国航                                         3.61      4.96      0.92                
 东方航空                                         2.53      2.62      1.22                
 南方航空                                         2.51      2.65      1.19                
 中国远洋                                         3.51      3.45      1.28                
 中海集运                                         2.78      2.31      1.52                
 中集集团                                        14.35     18.10      1.00                
 中海发展                                         5.31      5.74      1.17                
 宁沪高速                                         6.17      9.17      0.85                
 深高速                                           4.87      4.97      1.23                
 成渝高速                                         2.97      2.65      1.41                
 皖通高速                                         4.53      4.69      1.22                
 广深铁路                                         2.83      3.24      1.10                
 中国南车                                         5.08      7.09      0.90                
 中国交建                                         4.08      6.00      0.86                
 中国铁建                                         5.12      7.78      0.83                
 中国中铁                                         2.85      4.26      0.84                
 长城汽车                                        31.05     30.85      1.27                
 比亚迪                                          49.98     49.20      1.28                
 广汽集团                                         8.11      8.72      1.17                
 青岛啤酒                                        39.84     59.25      0.85                
 广州药业                                        27.68     27.15      1.28                
 新华制药                                         6.77      4.71      1.81                
 海信科龙                                         8.97      9.79      1.15                
 南京熊猫                                         9.68      6.76      1.80                
 晨鸣纸业                                         4.44      3.78      1.48                
 上海医药                                        12.95     15.62      1.04                
 中兴通讯                                        14.32     17.66      1.02                
 东方电气                                        12.75     13.22      1.22                
 潍柴动力                                        20.39     32.85      0.78                
 东北电气                                         4.23      2.40      2.22                
 广船国际                                        17.13     13.73      1.57                
 经纬纺机                                        11.26      7.39      1.92                
 昆明机床                                         4.92      3.20      1.94                
 一拖股份                                         8.65      5.82      1.87                
 北辰实业                                         2.76      2.21      1.57                
 创业环保                                         8.37      5.66      1.86                
 中国中冶                                         1.93      1.88      1.29                
 金风科技                                         9.49      9.45      1.27                
 丽珠                                            46.42     44.90      1.30                
 万科                                             9.35     15.14      0.78                
 
               
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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