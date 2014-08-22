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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第八日走弱，跌至逾五年低点

路透雅加达8月22日 - 马来西亚棕榈油周五进一步下滑，连续第八日下滑，且跌至逾五年低位，因大豆和原油价格对市场构成压力，且违约和市场波动阻吓了贸易商。

指标11月棕榈油期货 一度跌至每吨1,989马币(林吉特)，为2009年7月来最低。

收盘时报2,000马币，跌幅为1.9%。本周累计下挫4.4%，为连续第三周下滑。

成交量为47,789口，高于日均量35,000口。

“似乎仍然低迷。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说道，指的是今天大豆和原油价格低迷。另一位贸易商称，未平仓合约增加，尽管市场有些超卖，暗示价格可能会进一步下挫。

“仍然有人在卖出。”

一位交易商称，本月棕榈油累计下挫超过200马币，已将买家和贸易商置于困难的境地，因银行和信用源头收紧政策。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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