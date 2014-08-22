中国工业：企业成本资金压力进一步加大，投资增速持续放缓--工信部

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 中国工业和信息化部周五发布报告称，工业面临着投资增速持续放缓、出口增长面临较大压力等压力，且今年以来企业面临的市场、成本和资金压力进一步加大。
在《2014年中国工业经济运行上半年报告》中，工信部并称，当前随着调控政策效应陆续释放，工业积极因素增多，趋稳态势开始显现。但经济运行中的不稳定、不确定性因素依然较多，仍存在一些突出矛盾和问题。
“地方和企业普遍反映，应收账款增加对生产经营造成的压力甚至比融资难、融资贵更大。”工信部表示。
报告并称，应收账款资金占用增加、拖欠问题加剧，企业产成品库存增长也在加快。到今年6月末，应收账款达到10万亿元人民币，同比增加1.1万亿元，增幅达12.7%，高出上半年企业主营业务收入增幅4.1个百分点。
此外，一些地方和企业对金融系统惜贷、压贷和抽贷的情况反映强烈，企业的财务成本明显上升。在市场、成本、资金等多重压力下，一些行业和企业生产经营状况较为困难，中小微企业更为突出，上半年中小微企业财务费用增长17.5%，目前不少地方对中小企业贷款利率一般上浮30%以上。
报告并称，制造业投资增速放缓，一方面由于高耗能行业投资有所下降，更重要的是由于当前民间投资意愿减弱、市场准入放开不够、融资难融资贵、投资审批效率不高以及土地制约等突出问题导致的。
“投资增速持续放缓，导致工业发展后劲不足，不仅对当期更有可能对今后一段时期保持经济平稳运行产生不利影响。”报告称。
工信部并提出要完善化解产能过剩配套政策，逐步建立市场化长效机制，进一步完善淘汰落后产能中央财政奖励资金政策，适当提高奖励资金标准。要充分发挥市场在淘汰落后产能、企业兼并重组、化解产能过剩中的作用，提高产业发展的质量和效益。
国家统计局发布的数据显示，今年上半年，全国规模以上工业增加值同比增长8.8%，增速同比回落0.5个百分点。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申