版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 19:16 BJT

标题新闻：俄罗斯7月GDP较上年同期下滑0.2%，6月为下滑0.1%--经济部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐