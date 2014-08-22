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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 19:34 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，印度供给施压

路透新加坡8月22日 - 亚洲柴油裂解价差周五持稳，因来自印度的现货供给对已经供给过剩的市场构成了进一步的压力。

路透数据显示，9月柴油裂解价差小涨0.08美元至每桶较迪拜原油升水15美元。

贸易商表示，印度的Essar Oil出售9月中旬装船的现货，因雨季本土柴油需求放缓。

印度的柴油出口预计将受到限制，因印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)已计划在9月进行维护。

第三季亚洲的柴油供给一直在增加，因包括印度、菲律宾、越南和中国在内的许多亚洲国家需求减弱。

Bahrain Petroleum可能已经取消最多6万吨含硫500ppm柴油的招标，以及3万吨航煤的招标，船期都是9月中旬，贸易商表示可能是因为报价较低。

其中一位贸易商称，对航煤的报价可能低于每桶较中东报价升水2美元的水平。

业内消息称Aramco Trading接触了几家贸易商，以出售4万吨9月5-10日装货的航煤。尚不清楚该船货是否已售。

新加坡现货市场未有交易报导。

Essar Oil标售7万吨含硫为500ppm的柴油，船期为9月15-18日。招标于8月26日结束。(完)

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(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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