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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 20:37 BJT

表格：加拿大7月CPI同比升幅放缓至2.1%

路透8月22日 - 加拿大统计局周五公布，

* 加拿大7月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上升2.1%

* 加拿大7月核心CPI较前月下滑0.1%，较上年同期上升1.7%

* 加拿大7月经季节调整CPI较前月下滑0.1%，6月修正为上升0.3%(与前值一致)，为2013年10月来首次下滑

较上月(%) 较上年同期(%)

7月 6月 7月 6月

整体CPI -0.2 +0.1 +2.1 +2.4

加拿大央行核心CPI -0.1 -0.1 +1.7 +1.8

经季节调整 -0.1 +0.3 -- --

注：路透调查分析师预测7月CPI中值为较前月下滑0.1%，较上年同期上升2.2%，核心CPI分别上升0.1%和上涨1.9%。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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