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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 20:36 BJT

表格：加拿大6月零售销售较前月增长1.1%，远优于预期

路透8月22日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大6月零售销售额较前月增长1.1%至创纪录的425.8亿加元，日用商品零售店销售畅旺。5月为增长0.9%，初值为增长0.7%。

(百分比变动) 6月 6月 5月(修正值) 5月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.1 +5.9 +0.9 +0.7

扣除汽车/零部件 +1.5 +6.2 +0.3 +0.1

注：数据经过季节性调整。

分析师原预期6月整体零售销售上升0.3%，扣除汽车销售上升0.5%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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