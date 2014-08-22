版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 20:01 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差几无变动，供给料充足

路透新加坡8月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周五几无变动，报每吨134.73美元，因石脑油供给料充足。

印度Reliance Industries售出两批石脑油船货，总计90,000吨，交易商原预期仅有一批，预计是35,000或55,000吨。

交易商称，预期较中东FOB报价每吨升水低于15美元，船期定在9月中和下半月。

“这就意味着将有更多船货涌入本已很充足的市场。”新加坡一消息人士说道。

石脑油今年迄今多数都一路看涨，不过继汽油需求高峰结束后，本月的走势发生逆转。

交易商称，尽管东方市场供给充足，但亚洲汽油裂解价差涨至三周高点每桶6.93美元，追随美国汽油期货涨势。美国汽油期货因炼厂故障获得提振。

新加坡现货市场有两笔汽油交易成交，石脑油交易为零。

维多出售一批92号汽油给联合石化，船期定在9月7-11日，价格报每桶109.40美元，但自SK能源购入一批同品级的船货，船期定在9月16-29日，价格亦为每桶109.40美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐