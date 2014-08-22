国际油市：亚洲石脑油裂解价差几无变动，供给料充足

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡8月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周五几无变动，报每吨134.73美元，因石脑油供给料充足。
印度Reliance Industries售出两批石脑油船货，总计90,000吨，交易商原预期仅有一批，预计是35,000或55,000吨。
交易商称，预期较中东FOB报价每吨升水低于15美元，船期定在9月中和下半月。
“这就意味着将有更多船货涌入本已很充足的市场。”新加坡一消息人士说道。
石脑油今年迄今多数都一路看涨，不过继汽油需求高峰结束后，本月的走势发生逆转。
交易商称，尽管东方市场供给充足，但亚洲汽油裂解价差涨至三周高点每桶6.93美元，追随美国汽油期货涨势。美国汽油期货因炼厂故障获得提振。
新加坡现货市场有两笔汽油交易成交，石脑油交易为零。
维多出售一批92号汽油给联合石化，船期定在9月7-11日，价格报每桶109.40美元，但自SK能源购入一批同品级的船货，船期定在9月16-29日，价格亦为每桶109.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申