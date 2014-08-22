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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 20:16 BJT

路透专访：欧洲经济下滑令人担忧--圣路易斯联储总裁布拉德

布拉德对美国劳动力市场仍维持正面看法，“若一切都如期进行”，坚持要在2015年第一季末加息的预测。

布拉德称，欧洲的低通胀令人担心，欧洲央行需要采取充分行动。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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