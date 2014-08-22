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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 20:20 BJT

美国热股：花旗集团被限制出售对冲基金投资项目，股价盘前下跌

路透8月22日 - 据华尔街日报报导，花旗集团(Citigroup) 已发函通知对冲基金公司，花旗在与美国证券交易委员会(SEC)达成一项协议后，无法再向客户出售公司在对冲基金和私募股权基金的投资项目。

花旗股价周四收报51.07美元，今日盘前交易中下滑0.43%。(完)
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