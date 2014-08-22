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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 20:25 BJT

美国热股：GAP上调全年获利预估，股价盘前上涨2%

路透纽约8月22日 - 成衣零售商GAP上调全年获利预估，因其低端品牌Old Navy销售强劲。该公司表示将在印度开设40家店面，作为其新兴市场拓展计划的一部分。

GAP股价周四收报43.18美元，今日盘前上涨2.01%。(完)
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