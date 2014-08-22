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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 21:59 BJT

美国经济：提早升息可能扼杀经济进程--彭博

路透纽约8月22日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特对提早升息带来的风险发出警告，称他仍坚持2015年中可能是开始紧缩货币政策的最好时机。

洛克哈特在接受彭博电台的采访时说道：“如果加息过早，存在时机不成熟并扼杀一些进展的风险”。很多美联储官员目前正出席杰克森霍尔全球央行总裁会议。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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