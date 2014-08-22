版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 21:36 BJT

美国股市：平开，静候FED主席叶伦讲话

路透纽约8月22日 - 美国股市周五开平，投资者屏息以待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦稍后的讲话。

道琼工业指数 跌6.42点或0.04%，报17,033.07点，标准普尔500指数 下滑0.84点或0.04%，报1,991.53点，Nasdaq综合股价指数 涨2.32点或0.05%，报4,534.43点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐