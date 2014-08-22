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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 23:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数回落，因大型船运价走低

路透8月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五回落，因海岬型和巴拿马型船运价走低。

乾散货运价指数下跌8点，或0.73%，报1,088点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 回落43点，或1.67%，至2,535点。

日均获利下降454美元，报17,066美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌6点，或0.73%，报812点。日均获利回落52美元，至6,467美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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