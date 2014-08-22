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货币新闻 | 2014年 8月 23日 星期六 02:54 BJT

路透专访：美联储“陷在”对就业市场边缘问题的争论中－普洛瑟

路透杰克森霍尔8月22日 - 费城联储总裁普洛瑟周五表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)“困在”对美国就业市场边缘问题的争论中，这些问题改善的几率不大，相反，美联储应该让公众为加息做好准备。

以鹰派观点着称的普洛瑟在接受专访时表示，收紧货币政策过早要比太晚好。他指出，要开始收紧政策的进程，美联储必须首先承认无法修复就业市场的边缘问题，如果没有这些问题，就业市场的状况要好得多。

比如临时就业就是就业市场的边缘问题。

普洛瑟敦促“很快升息”，称首先需要沟通政策将要改变。他称，联邦公开市场委员会(FOMC)目标在未来一两次会议上正式修改“退出策略”。

普洛瑟在杰克森霍尔参加央行年会间隙时接受了路透的专访。稍早美联储主席叶伦在会议发表讲话，称就业市场仍有改善的空间。(完)
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