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债券 | 2014年 8月 23日 星期六 05:46 BJT

美国个股：高盛宣布与联邦住房金融局达成31.5亿美元和解协议

路透8月22日 - 高盛 周五宣布，与联邦住房金融局(FHFA)达成协议，以31.5亿美元回购住宅抵押贷款支持证券(RMBS)，了结FHFA根据联邦和州证券法提起的所有索赔要求。

高盛称，和解支出将主要由2014年第二季之后提留的准备金来支付。(完)
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