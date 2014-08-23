中国金融：四大行8月前17天新增贷款560亿，全月是否乏力仍存疑--报载

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海8月23日 - 上海证券报周六报导称，8月前17日中国四大行新增贷款投放仅为560亿元人民币，前10日这一数字约为360亿。市场人士认为，数据仍反映出有效需求不足，而存款继续负增长等也可能是重要原因；但亦有机构认为前两周的信贷投放尚不能代表全月状况。
中国四大国有银行是指工行 、农行 、中行 和建行 。
对于8月新增贷款是否仍旧低迷，中金公司报告称，股份制银行8月贷款投放明显好于四大行，预计8月前10天新增贷款1,000亿，远超7月全月300亿的水平，并预计8月全行业新增贷款6,000-7,000亿元。
“正因为一个月份中银行贷款投放节奏极不平稳，因而8月前两周大行新增信贷差不能代表全月的情况，可以观察最后一周大行的信贷冲量情况。”证券时报援引民生证券银行业分析师邹恒超称。
上证报并指出，在前17日贷款仅新增560亿的同时，四大行同期存款继续负增长5,000亿，7月全月负增长已达1.5万亿。报导援引市场人士称，一般来说，每个季度存款流失会持续到第二个月的前20天左右，所以每个季度前20天大行贷款投放都很少，待最后10天存款改善后，大行信贷投放往往能冲量。
7月四大行贷款新增量约为2,100亿，6月约为2,900亿。7月全部金融机构新增人民币贷款仅有3,852亿元，比6月少增6,948亿元，远低于路透7,275亿元的调查中值，为2009年12月以来新低。
央行此前对7月信贷数据解读时曾称，进入8月上旬后，贷款基本上每天保持着300-500亿元的增量，预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。 （完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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