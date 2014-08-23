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亚洲 | 2014年 8月 23日 星期六 19:32 BJT

中股业绩：国电电力上半年净利同比跌5.67%，拟发至多30亿元公司债

路透上海8月23日 - 中国大型电力企业--国电电力 上半年实现净利润29.67亿元人民币，同比下跌5.67%。中国证监会并已核准公司向社会公开发行面值不超过30亿元的公司债券。

国电电力周五稍晚发布中报显示，上半年实现营收310.76亿元，同比下降2.17%；每股收益0.17元。

上半年该公司累计完成发电量878.97亿千瓦时，上网电量832.83亿千瓦时，同比分别增3.78%和3.89%。上半年完成入炉综合标煤单价517.67元/吨，同比下降70.54元/吨。

国电电力周五收报2.33元，过去一个月累计上涨2.6%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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