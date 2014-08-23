中港股业绩：中石化上半年实现净利润325亿元，同比增长7.5%

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海8月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周五晚间公布，按照国际会计准则，上半年实现净利润325.43亿元人民币，同比增长7.5%。
半年报并显示，1-6月该公司实现经营收益522.68亿元，同比增长11.8%；基本每股收益0.279元，同比增6.5%，主要因炼油和销售板块经营收益同比增长。
同期，中石化实现油气当量产量237.01百万桶，同比增长8%，其中，生产原油177.88百万桶，同比增长7.52%，生产天然气3,548亿立方英尺，同比增长9.46%。
上半年，该公司原油加工量1.16亿吨，同比增长0.32%，成品油产量同比增长2.68%，其中汽油增长9.63%，煤油增长19.74%，轻油收率增长0.63个百分点。
展望下半年，中国石化表示，世界经济缓慢复苏。中国经济将保持平稳增长。预计下半年国际油价维持高位震荡走势，境内成品油特别是汽油需求将快速增长，化工产品需求平稳，市场环境逐步向好。
该公司并公布半年度股利分派方案为每股派息人民币0.09元（含税）。
中石化A股周五收报5.30元，过去一个月累计上涨20.45%。(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here) (发稿：吴芳；审校)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。