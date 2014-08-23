中港股业绩：中石化上半年实现净利润325亿元，同比增长7.5%

路透上海8月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周五晚间公布，按照国际会计准则，上半年实现净利润325.43亿元人民币，同比增长7.5%。

半年报并显示，1-6月该公司实现经营收益522.68亿元，同比增长11.8%；基本每股收益0.279元，同比增6.5%，主要因炼油和销售板块经营收益同比增长。

同期，中石化实现油气当量产量237.01百万桶，同比增长8%，其中，生产原油177.88百万桶，同比增长7.52%，生产天然气3,548亿立方英尺，同比增长9.46%。

上半年，该公司原油加工量1.16亿吨，同比增长0.32%，成品油产量同比增长2.68%，其中汽油增长9.63%，煤油增长19.74%，轻油收率增长0.63个百分点。

展望下半年，中国石化表示，世界经济缓慢复苏。中国经济将保持平稳增长。预计下半年国际油价维持高位震荡走势，境内成品油特别是汽油需求将快速增长，化工产品需求平稳，市场环境逐步向好。

该公司并公布半年度股利分派方案为每股派息人民币0.09元（含税）。

中石化A股周五收报5.30元，过去一个月累计上涨20.45%。(完)

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