中国反腐：太原市委书记陈川平涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海8月23日 - 中国中央纪委监察部网站周六公告，山西省委常委、太原市委书记陈川平涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查；同时接受调查的还有山西省委常委、秘书长聂春玉。
中纪委网站未提供更多细节。公开资料显示，陈川平与此前落马的原山西省政协副主席令政策是同乡，二人同为山西平陆人。
而就在7月份，山西省纪检系统落马第二人，山西省纪委常务副书记杨森林因涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。 此前今年3月6日，原山西省监察厅副厅长谢克敏涉嫌严重违纪，接受组织调查。
中纪委曾在2月27日宣布对时任山西省人大常委会副主任的金道铭涉嫌严重违纪违法一事进行调查。6月19日宣布令政策涉嫌严重违纪违法，并接受组织调查。同日落马的还有山西省委常委、副省长杜善学。
十八大以来，在中央强调“老虎苍蝇一起打”的反腐行动中，不断有中央和地方官员落马。山西省是落马“大老虎”高发地，金道铭、杜善学、令政策，再加上发迹于山西的原中国科协党组书记申维辰，山西落马的省部级官员已达四人。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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