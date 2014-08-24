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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中股业绩：宝钢股份上半年净利同比降14.8%，主要受汇兑损失影响

路透上海8月23日 - 中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司 周六公布，上半年实现净利润31.54亿元人民币，同比下降14.82%，主要是受上半年汇兑损失的影响。

据中报，上半年该公司实现营收975.98亿元，同比上升1.56%；每股收益0.19元。上半年宝钢完成铁产量1,089万吨，钢产量1,114.9万吨，商品坯材销量1,121.4万吨。

受人民币汇率波动影响，宝钢上半年汇兑损失2.7亿元，去年同期则为汇兑收益4.7亿元。

该公司同时公布董事会决议公告指出，为有效进行汇率风险对冲，授权公司管理层开展境外人民币无本金交割远期交易（NDF），对于任意时点余额不超过50亿美元、交易期限与美元融资期限相匹配的NDF交易进行审批。

宝钢股份周五收报4.56元，过去三个月累计上涨18.13%。（完）

欲了解详情，可点选上证所公告here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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