重温稿-中股业绩：宝钢股份上半年净利同比降14.8%，主要受汇兑损失影响

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海8月23日 - 中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司 周六公布，上半年实现净利润31.54亿元人民币，同比下降14.82%，主要是受上半年汇兑损失的影响。
据中报，上半年该公司实现营收975.98亿元，同比上升1.56%；每股收益0.19元。上半年宝钢完成铁产量1,089万吨，钢产量1,114.9万吨，商品坯材销量1,121.4万吨。
受人民币汇率波动影响，宝钢上半年汇兑损失2.7亿元，去年同期则为汇兑收益4.7亿元。
该公司同时公布董事会决议公告指出，为有效进行汇率风险对冲，授权公司管理层开展境外人民币无本金交割远期交易（NDF），对于任意时点余额不超过50亿美元、交易期限与美元融资期限相匹配的NDF交易进行审批。
宝钢股份周五收报4.56元，过去三个月累计上涨18.13%。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。