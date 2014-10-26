中国政治：反腐要治病树拔烂树，持续保持高压态势--中纪委书记

路透北京10月26日 - 中国中共中央纪委书记王岐山表示，反腐要治病树、拔烂树，保持政治定力，不能时紧时松，要持续保持高压态势，以零容忍态度惩治腐败，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上。

中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第四次全体会议25日举行。中纪委网站刊登的王岐山讲话指出，党中央横下一条心，一定要遏制住腐败蔓延势头，坚决防止“四风”问题复发反弹。

“重点查处十八大后不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部，治病树、拔烂树，强化“不敢”的氛围。”王岐山称。

他并强调，要加大治本力度，统筹推进党内法规制度建设，确保到建党100周年时，建成内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规制度体系。完善激励和问责机制，逐步实现“不能”，最终真正做到使之“不想”。

不过，王岐山亦指出当前党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂。他表示，“四风”病源还在、病根未除，仍停留在“不敢”层面，“不能”、“不想”的问题还远没有解决，防止反弹任务艰巨。

他并称，要加大执纪监督、公开曝光力度，依靠广大群众的参与和监督，使作风建设落地生根、成为新常态。

“谁在这样的形势下还敢我行我素、依然故我，就要为我们党改进作风付出代价！”他说。

王岐山还强调称，打铁还需自身硬，正人先正己，实现以德治国和依法治国相统一，职位越高、权力越大，越应心存敬畏，战战兢兢、如履薄冰，决不能无法无天、胆大妄为。

“党内决不允许搞团团伙伙、拉帮结派、利益输送；决不允许自行其是、阳奉阴违。”他指出，坚决查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为，保证中央政令畅通。

中共十八大以来，中国反腐败斗争坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题。而反腐败行动以来最大的“老虎”--前中共中央政治局常委周永康被立案审查， 预示着强势反腐正成为中国经济新常态中的重要内容。

稍早举行的中共十八届四中全会明确全面推进依法治国，提出健全宪法实施和监督制度，完善全国人大及其常委会宪法监督制度，健全宪法解释程序机制。 （完）