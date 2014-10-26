《美股一周展望》能源股近期惨跌，聚焦油企财报寻觅全球需求线索

台湾经济指标预测--4月17日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透纽约10月24日 - 在近期美国股市跌势中，能源股挫跌的拖累超过任何主要类股，因此投资人将关注下周一连串的能源股财报，判断能源板块是否能走出谷底。
能源股第三季获利情况看来不妙。标准普尔500指数的能源股获利成长预期下滑情况，超过所有其他类股--汤森路透数据显示，7月1日时预估为成长13.8%，目前仅预估成长1.8%。
能源股在第三季期间下跌9.2%，2014年以来跌幅3.6%，为标准普尔500指数表现最差板块。
由于全球石油需求趋软及美元走升，国际油价大跌，能源股也跟着走低。下周将公布财报的能源股包括艾克森美孚(Exxon Mobil) 、雪佛龙(Chevron) 、康菲石油国际(ConocoPhillips) 、及National Oilwell Varco ，有些人期望油企高层能够暗示，油价及股价已经超跌，背离了这些油企的展望。
“这不只关系到这几家企业。他们的说法将是整个全球需求题材的重要变数，”保德信金融市场分析师Quincy Krosby指出。
“市场期望的只是没那么悲观的消息。”
根据Relative Rotation Graph研究，过去20周来，能源股从市场领头羊地位一路下跌，目前变成远远垫底的落后板块。
一些分析师预期，来自北美能源业及建筑业的需求，将提振部分能源股的后续表现。
由于能源股的获利预估已下滑，根据汤森路透资料，目前能源股的市盈率(本益比)为14.3倍，在标准普尔500指数类股中属于最低的一群。
“当然这些油企或许遭遇一些价格压力...但较长期而言，许多油企还是会很稳，”Cabot Money Management投资长Robert Lutts称。
但目前为止，第四季及2015年的预估显示，能源股获利展望将有更大跌幅。
汤森路透资料显示，目前标准普尔500指数能源股第四季获利预估下滑4.3%，7月1日时预估成长10.4%。
标准普尔500指数能源股2015年获利预计仅成长1.8%，为各类股中最低。汤森路透资料显示，整体标准普尔500指数成份股获利预估为成长11.1%。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2