《美股一周展望》能源股近期惨跌，聚焦油企财报寻觅全球需求线索

路透纽约10月24日 - 在近期美国股市跌势中，能源股挫跌的拖累超过任何主要类股，因此投资人将关注下周一连串的能源股财报，判断能源板块是否能走出谷底。

能源股第三季获利情况看来不妙。标准普尔500指数的能源股获利成长预期下滑情况，超过所有其他类股--汤森路透数据显示，7月1日时预估为成长13.8%，目前仅预估成长1.8%。

能源股在第三季期间下跌9.2%，2014年以来跌幅3.6%，为标准普尔500指数表现最差板块。

由于全球石油需求趋软及美元走升，国际油价大跌，能源股也跟着走低。下周将公布财报的能源股包括艾克森美孚(Exxon Mobil) 、雪佛龙(Chevron) 、康菲石油国际(ConocoPhillips) 、及National Oilwell Varco ，有些人期望油企高层能够暗示，油价及股价已经超跌，背离了这些油企的展望。

“这不只关系到这几家企业。他们的说法将是整个全球需求题材的重要变数，”保德信金融市场分析师Quincy Krosby指出。

“市场期望的只是没那么悲观的消息。”

根据Relative Rotation Graph研究，过去20周来，能源股从市场领头羊地位一路下跌，目前变成远远垫底的落后板块。

一些分析师预期，来自北美能源业及建筑业的需求，将提振部分能源股的后续表现。

由于能源股的获利预估已下滑，根据汤森路透资料，目前能源股的市盈率(本益比)为14.3倍，在标准普尔500指数类股中属于最低的一群。

“当然这些油企或许遭遇一些价格压力...但较长期而言，许多油企还是会很稳，”Cabot Money Management投资长Robert Lutts称。

但目前为止，第四季及2015年的预估显示，能源股获利展望将有更大跌幅。

汤森路透资料显示，目前标准普尔500指数能源股第四季获利预估下滑4.3%，7月1日时预估成长10.4%。