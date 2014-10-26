中国经济：基建发力可对冲楼市拖累，中央稳增长信号明确--人民日报

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透北京10月26日 - 不尽如人意的中国三季度经济数据发布后，国家发改委随即批复同意建设三条铁路和五个机场，投资总额达1,500亿元人民币。人民日报海外版报导称，在房地产持续调整拖累经济增长的压力下，通过扩大铁路等基建项目对冲固定资产投资整体下滑的趋势，表明中央发出经济稳增长的明确信号。
中国上周公布的三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点，达7.3%，主因房地产市场调整带来投资增速明显下滑的拖累。
报导援引交通银行金融研究中心高级分析师唐建伟的话称，今年二季度出台的一些稳增长措施，其中便包括加大对公共投资项目，尤其是基础建设项目的投资。而三季度财政支出出现一定程度回落，这在三季度GDP增幅上也呈现出一定影响。
“相比前三季度基建项目的总投资额，此次批复的1,500亿元投资额体量虽不算大，但稳增长信号明显。”唐建伟表示，预计四季度在公共设施项目上的投资力度还将加大。
作为拉动经济增长重要引擎，固定资产投资出现大幅下降。统计局数据显示，1-9月全国固定资产投资同比名义增长仅16.1%，增速较前8个月回落0.4个百分点，创下近13年来的最低点。
而房地产投资在固定资产投资中所占比重很大，房地产不景气导致整体投资下滑。据统计局数据，今年前9个月的全国房地产开发投资同比增长12.5%，增速较前8个月回落0.7个百分点，这已经是全国房地产开发投资累计增速连续第九个月回落。
“中国经济因为房地产行业的深度调整很可能还有一到两年的艰苦调整期，增长速度还有可能进一步下滑。”人民日报援引清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵的话表示，为了应对这一挑战，必须营造新的增长点，基础设施建设是必行的增长点。
中国国际经济交流中心信息部部长徐洪才亦表示，固定资产投资有三大方面：房地产、制造业和基建。当前房地产持续低迷、制造业又出现产能过剩，所以要稳投资就只能从基建入手。
“比如铁路、西部大开发，棚户区改造，自住房建设等，既能惠民生又能稳增长。此外，稳投资很重要的一个环节就是要确保资金到位，这就需要引入大量民间资本。”徐洪才说。
中国国务院总理李克强上周五主持常务会议称，决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2
* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元