《独家新闻》美国政府考虑隔离从埃博拉疫区回国医护人员--CDC

路透华盛顿10月24日 - 美国政府正在考虑，针对由西非埃博拉疫区返美的医护人员进行隔离。此前一名曾在西非治疗埃博拉患者的纽约医生，检测后呈现阳性。

美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)发言人Tom Skinner周五向路透表示，隔离措施是美国政府各部门官员目前讨论的选项之一。

“关于疫区返美医护人员的监测及行动问题，目前正在讨论多种选项，”Skinner表示。

“我们希望找出最佳平衡，以保护公众健康，同时不会妨碍在西非对抗疫情的能力。在阻断西非疫情之前，美国无法零风险。”

至于可能的隔离措施，Skinner表示，那是目前讨论的选项之一。

纽约医生Craig Spencer成为美国第四起确诊病例后，CDC周四主导展开相关讨论。Skinner指出，相关讨论料将对现行政策作出一些改变，希望尽快达成决定。(完)