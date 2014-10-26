《独家新闻》美国政府考虑隔离从埃博拉疫区回国医护人员--CDC

****澳新经济指标预测--4月17日-4月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17日(一) 暂无重要经济数据公布 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3%
路透华盛顿10月24日 - 美国政府正在考虑，针对由西非埃博拉疫区返美的医护人员进行隔离。此前一名曾在西非治疗埃博拉患者的纽约医生，检测后呈现阳性。
美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)发言人Tom Skinner周五向路透表示，隔离措施是美国政府各部门官员目前讨论的选项之一。
“关于疫区返美医护人员的监测及行动问题，目前正在讨论多种选项，”Skinner表示。
“我们希望找出最佳平衡，以保护公众健康，同时不会妨碍在西非对抗疫情的能力。在阻断西非疫情之前，美国无法零风险。”
至于可能的隔离措施，Skinner表示，那是目前讨论的选项之一。
纽约医生Craig Spencer成为美国第四起确诊病例后，CDC周四主导展开相关讨论。Skinner指出，相关讨论料将对现行政策作出一些改变，希望尽快达成决定。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17日(一) 暂无重要经济数据公布 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3%
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周美国谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 2000 - 财政部发布2月国际资本流动数据 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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