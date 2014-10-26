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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 14:05 BJT

全球贵金属：10月24日SPDR黄金持仓减少0.60%

路透10月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五的黄金持仓量为745.39吨，较周四的749.87吨下降0.60%。

以盎司计算的持仓量 由24,109,122.75盎司减少至23,964,928.38盎司。(完)

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(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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