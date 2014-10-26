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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 16:07 BJT

欧洲个股：德意志银行准备为英美Libor案支付10亿欧元罚金--消息

路透法兰克福10月24日 - 两名知情消息人士周五表示，德意志银行 与美国及英国当局接近达成协议，和解德意志银行企图操纵Libor指标利率的指控，德意志银行已作好准备将支付近10亿欧元(13亿美元)的Libor相关罚金。Libor是指伦敦银行间拆放款利率。

德意志银行过去两年半已经付出61亿欧元，解决多起诉讼及调查案，Libor案的和解被认为是其中最重要的。

“许多人正尽全力要在年底前解决这个问题，”其中一名消息人士称，这名人士不愿具名，因未获授权告知媒体。

德意志银行及美国司法部发言人拒绝评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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