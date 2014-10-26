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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:18 BJT

重发-欧洲金融：25家欧洲银行未通过压力测试--消息

(重发以删除多余代码)

路透法兰克福10月24日 - 两名知情人士周五表示，在欧洲金融业的体质审查中，25家银行未能过关，多达10家银行持续存在资本缺口。

消息人士称，这项由欧洲央行负责的体质审查结果，根截至去年底的资料，发现希腊、塞浦路斯、斯洛文尼亚、葡萄牙等国，都有资本低于最低标准的银行，多达10家银行目前仍情况困难。

西班牙及法国的银行大多表现优于预期。

资本不足的银行将有两周时间向欧洲央行提出补强计划，欧洲央行将决定是否批准。(完)
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