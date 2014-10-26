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亚洲 | 2014年 10月 26日 星期日 14:45 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 39.84 -0.37 -0.92 925809

搜狐 44.02 +0.51 +1.17 106694

网易 92.74 +0.64 +0.69 307296

百度 222.55 +5.52 +2.54 2983316

台湾

台湾积体电路 21.18 -0.12 -0.56 1713540

联电 2.01 +0.00 +0.00 124182

日月光 5.90 -0.02 -0.34 176739

硅品精密 6.83 +0.22 +3.33 658782

和信超媒体 0.85 +0.01 +1.31 57033

友达 4.17 -0.11 -2.57 60258

中华电信 30.10 +0.08 +0.27 25020

台湾国际航电 55.26 +1.03 +1.90 1594541

香港

中国移动 58.36 +1.37 +2.40 227756

中国联通 14.37 +0.12 +0.84 172820

中国电信 60.41 +0.20 +0.33 15407

中芯国际 5.10 +0.01 +0.20 3955

电讯盈科 6.27 +0.02 +0.24 205

(完)
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