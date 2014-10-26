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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:09 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月21日持仓报告(表)

路透10月24日 - 下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(796,971口)

237,798 231,151 136,539 369,568 283,592 743,905 651,282 53,066 145,689

较10月14日变动(未平仓合约：减少14,553口)

10,690 -3,045 -11,438 -16,275 -1,376 -17,023 -15,859 2,470 1,306

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 29.0 17.1 46.4 35.6 93.3 81.7 6.7 18.3

各类交易商数量(总计为692家)

160 256 223 153 197 460 577 (完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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