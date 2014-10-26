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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:11 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月21日持仓报告(表)

路透10月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,459,981口)

430,349 150,248 469,996 489,718 776,972 1390063 1397216 69,918 62,765

较10月14日变动(未平仓合约：减少77,471口)

-11,276 -12,597 -40,279 -13,050 -19,196 -64,605 -72,072 -12,866 -5,399

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 10.3 32.2 33.5 53.2 95.2 95.7 4.8 4.3

各类交易商数量(总计为322家)

115 88 131 94 100 268 270 (完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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