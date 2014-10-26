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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:12 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月21日持仓报告(表)

路透10月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月21日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(415,401口)

129,356 176,097 66,622 186,723 126,779 382,701 369,498 32,700 45,903

较10月14日变动(未平仓合约：减少3,108口)

-2,773 -8,005 -3,605 5,017 12,417 -1,361 807 -1,747 -3,915

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.1 42.4 16.0 45.0 30.5 92.1 88.9 7.9 11.1

各类交易商数量(总计为378家)

116 126 109 88 94 273 276 (完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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