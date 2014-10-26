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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:14 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月21日持仓报告(表)

路透10月24日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年10月21日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,541口)

54,569 82,309 13,667 92,601 55,057 160,837 151,033 14,704 24,508

较10月14日变动(未平仓合约：增加8,011口)

-404 3,471 1,194 6,564 2,475 7,354 7,140 657 871

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.1 46.9 7.8 52.8 31.4 91.6 86.0 8.4 14.0

各类交易商数量(总计为251家)

65 110 54 49 52 144 197 (完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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