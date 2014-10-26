版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:20 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月21日持仓报告(表)

路透10月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年10月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,295,544口)

438,041 311,721 180,119 556,118 549,881 1174278 1041721 121,266 253,823

较10月14日变动(未平仓合约：减少2,600口)

-7,240 -29,793 357 3,750 24,827 -3,133 -4,609 533 2,009

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 24.1 13.9 42.9 42.4 90.6 80.4 9.4 19.6

各类交易商数量(总计为721家)

147 174 161 233 319 484 574 (完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐