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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:24 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月21日持仓报告(表)

路透10月24日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(411,057口)

207,129 99,145 30,768 139,429 244,327 377,326 374,240 33,731 36,817

较10月14日变动(未平仓合约：增加13,202口)

13,549 -9,020 733 -1,208 24,867 13,074 16,580 128 -3,378

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

50.4 24.1 7.5 33.9 59.4 91.8 91.0 8.2 9.0

各类交易商数量(总计为315家)

141 99 75 51 54 221 203(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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