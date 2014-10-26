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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 15:35 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月21日持仓报告(表)

路透10月24日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年10月21日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(190,283口)

58,194 72,760 20,914 96,552 78,897 175,660 172,571 14,623 17,712

较10月14日变动(未平仓合约：增加1,011口) 　 -882 -1,816 1,548 -1,078 -127 -412 -395 1,423 1,406

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.6 38.2 11.0 50.7 41.5 92.3 90.7 7.7 9.3

各类交易商数量(总计为266家)

87 103 63 62 57 185 191(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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