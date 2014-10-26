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市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 16:00 BJT

美国股市：基金管理公司上周增加标普500期指净多仓--CFTC

路透10月24日 - 美国商品交易管理委员会(CFTC)周五数据显示，10月21日止当周，股票基金管理公司增加标准普尔500指数期货净多仓9,093口，至184,647口。

数据显示，股票基金投机客增加净空仓37,636口，至109,875口。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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