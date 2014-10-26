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亚洲 | 2014年 10月 26日 星期日 16:46 BJT

日本个股：Panasonic将美国三洋电视部门让渡给船井电机

路透东京10月26日 - 日本Panasonic 宣布，将把旗下的美国三洋电视事业让渡给日本船井电机，换取年度权利金。美国三洋向沃尔玛供应电视机。

此举使Panasonic得以退出一项不赚钱的事业。

出脱三洋事业符合Panasonic的策略，即减少消费电子业务，以提高获利能力。Panasonic目前焦点放在家电产品、汽车设备及其他工业部件。

三洋部门2014/15会计年度预计向沃尔玛出货100万台三洋品牌电视，创造约300亿日圆营收。

上年度该部门出售120万台电视。

船井电机目前已是沃尔玛的主要供应商，供应飞利浦及Emerson品牌电视。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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