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亚洲 | 2014年 10月 26日 星期日 19:27 BJT

中港证券：已作好沪港通技术准备，但并无启动确实日期--港交所

路透北京10月26日 - 香港交易所周日发布公告称，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得啓动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。

刊登在港交所网站的公告并称，当有关沪港通啓动的时间表有任何重大进展时，香港交易所将适时刊发进一步的公告。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

公告全文请点击港交所网站：here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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