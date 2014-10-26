美国与加拿大经济指标预测--10月27日-11月3日****

重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，银行间资金水位垫高急寻有效去化管道

* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元