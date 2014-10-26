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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 07:20 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月27日-11月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月27日当周

10月27日(一)

-- 美国建筑许可(万户) 　 9月修正值 -- 101.8

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 58.8

服务业PMI 58.0 58.9

1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 104.7

指数变动(较前月) +0.5% -1.0%

10月28日(二)

1230 美国耐久财订单 9月 +0.6% -18.4%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.4%

扣除国防的耐久财订单 +0.3% -19.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% +0.4%

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 8月 +0.1% -0.5%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.6%

房价指数(较上年同期) +5.8% +6.7%

1400 美国消费者信心指数 10月 87.0 86.0

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正14

10月29日(三)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.7% +2.5%

1800 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25%

量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 150

10月30日(四)

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +3.0% +4.6%

GDP最终销售 +3.5% +3.2%

GDP消费支出 -- +2.5%

GDP隐性平减指数 +1.5% +2.1%

核心PCE物价指数 +1.4% +2.0%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +2.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月25日当周 28.2 28.3

四周均值(万人) -- 28.1

续请失业金人数(万人) 10月18日当周 235.0 235.1

10月31日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 9月 -- +1.4%

1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.5%

个人所得(较前月) +0.3% +0.3%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

PCE物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.5%

1230 美国企业雇佣成本 第三季 +0.5% +0.7%

1230 加拿大GDP(较前月) 8月 持平 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 60.0 60.5

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 86.4 86.4

现况指数 98.9 98.9

预期指数 78.2 78.4

10月27日当周

11月3日(一)

0500 美国国内汽车销售年率(万辆) 10月 1,660 1,643

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 10月 -- 53.5

1445 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 56.2

1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% -0.8%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 10月 56.8 56.6

投入物价分项指数 57.0 59.5

就业分项指数 55.0 54.6

新订单分项指数 -- 60.0(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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