澳洲经济指标总览--10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时间 值 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差7.87 逆差13.59 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -3% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.1% +0.4% 就业市场(经季节调整) 11月6日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 -2.97 +12.1 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.16 +1.43 失业率 6.1% 6.1% 就业参与率 64.5% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 2015年1月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +3.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.8% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 逆差46.91 顺差25.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(