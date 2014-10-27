国际油市：美国原油期货在81美元上方小涨，之前连跌四周

沙特基础工业公司(SABIC)执行长Mohamed al-Mady周日表示，由于人口成长终究只会令石油的消耗与价格上升，因此近期全球油价下跌终将证明只会是暂时现象，即使时间延续一年左右。

伊拉克政府部队与什叶派民兵，周六从伊斯兰国(Islamic State, IS)手中取得巴格达附近战略城镇Jurf al-Sakhar的控制权，库尔德族士兵在北部也有所斩获。

科威特国营的科威特新闻社(KUNA)报导，一名资深科威特官员周日表示，与沙特阿拉伯共同运营的Khafji油田，因“单纯的技术原因关闭，而非政治”原因。

根据周日最新公布的Lundberg报告，过去两周美国汽油零售平均价格下跌0.18美元，至接近四年最低水平，受原油价格大跌推动。

周五一笔500万桶原油期权的大型交易，引发市场臆测墨西哥已重启年度避险计划，并将基准从美国市场转移至欧洲指标布兰特原油。(完)

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