国际油市：美国原油期货在81美元上方小涨，之前连跌四周

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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沙特基础工业公司(SABIC)执行长Mohamed al-Mady周日表示，由于人口成长终究只会令石油的消耗与价格上升，因此近期全球油价下跌终将证明只会是暂时现象，即使时间延续一年左右。
伊拉克政府部队与什叶派民兵，周六从伊斯兰国(Islamic State, IS)手中取得巴格达附近战略城镇Jurf al-Sakhar的控制权，库尔德族士兵在北部也有所斩获。
科威特国营的科威特新闻社(KUNA)报导，一名资深科威特官员周日表示，与沙特阿拉伯共同运营的Khafji油田，因“单纯的技术原因关闭，而非政治”原因。
根据周日最新公布的Lundberg报告，过去两周美国汽油零售平均价格下跌0.18美元，至接近四年最低水平，受原油价格大跌推动。
周五一笔500万桶原油期权的大型交易，引发市场臆测墨西哥已重启年度避险计划，并将基准从美国市场转移至欧洲指标布兰特原油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/陈宗琦；审校 徐文焰/张涛)
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路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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