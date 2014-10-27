巴西政治：左翼总统罗塞夫在大选中险胜，成功连任

路透圣保罗/巴西利亚10月26日 - 巴西左翼总统罗塞夫(Dilma Rousseff)周日在选举中险胜，连任成功。此前她努力说服选民相信，她所属的政党过去12年在减少贫困方面的成绩，要比近期的经济滑坡更为重要。

罗塞夫在这场十几年来选情最为激烈的大选中，获得51.6%的选票；而中间派反对党领导人内韦斯(Aecio Neves)赢得48.4%的选民支持。目前为止，选举计票工作已经完成逾99%。

罗塞夫所属政党的支持者在巴西利亚一家酒店中挥舞红色旗帜，欢呼雀跃庆祝胜利。罗塞夫将在此发表演说。

而在内韦斯所属的巴西社会民主党(PSDB)的大本营圣保罗，更加压抑的气氛不时被部分政府支持者的汽车喇叭与欢呼声所打断。

然而罗塞夫政府高层官员Ideli Salvatti表示，在经济正面临严峻挑战时，考虑到选举结果的接近程度，政府将寻求带领全国迈向和解。

“我们首先必须平静下来，然后在明天回到工作岗位，”她对记者表示。