中国基金：三季度基金合计盈利2,110亿元，为四年来最赚钱一季--报载

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透上海10月27日 - 上海证券报周一报导称，中国国内2,131只公募基金三季度合计盈利2,109.54亿元人民币，较上季度增长1,349亿元，这也是继2010年三季度基金盈利超过3,000亿元之后，近四年来基金最赚钱的一个季度。
天相数据统计显示，股票型基金和混合型基金第三季分别盈利1,291.20亿元和506.48亿元，成为创收主力军，主要原因是股市上涨与基金加仓等。
截至三季度末，股票型开放式基金的平均股票仓位由二季度末的83.83%提高到三季度末的88.27%，混合型基金则由70.25%升至75.70%。
在纳入统计范围的701只偏股型基金中，共有219只基金三季度末股票仓位在九成以上，占比超三成；其中，新华成长、浦银消费、金元新经济、农银区间收益、大摩资源、富国环保等多只基金股票仓位都在95%左右，几乎是“顶配”投资。
报导并称，由于三季度末基金股票仓位已升至历史高位，后市提升空间不大；而从市场角度看，成长股估值高企、政策刺激效应消退、美国量化宽松政策（QE）退出等因素使得部分基金四季度转向防御。
华商策略基金表示，三因素导致短期风险加大：一是宏观经济层面下行压力较大，但政府不会重复2009年刺激经济的老路，因此不具备传统周期的系统性机会；二是流动性改善和改革预期对股市的正面刺激效应已经体现，在没有更大规模新增资金介入的情况下，市场继续上升幅度有限；三是QE退出、三季报业绩等风险因素对四季度走势也会产生扰动。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(